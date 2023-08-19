تعاون ايراني روسي في مجال الحفاظ على الموارد المائية

العالم - إیران

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء ، ان "الكسندر كوزلوف" وزير الموارد الطبيعية والبيئية الروسي ، طرح هذه القضية في لقاء مع السفير الإيراني في موسكو "كاظم جلالي".

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية في بيان أن جلالي وكوزلوف التقيا يوم الجمعة لبحث التعاون في مجال البيئة، حيث أعرب جلالي عن اهتمامه بتجربة روسيا في حماية الموارد المائية.

وبحسب وكالة أنباء إنترفاكس ، تتعاون موسكو وطهران في هذا المجال في إطار مجموعة عمل ثنائية لإدارة الموارد المائية.

وقال كوزولوف: نحن على استعداد لبحث ودراسة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بنظام إدارة المياه ، ونولي في الوقت ذاته اهتمام خاصا بالمناهج في مجال" الإدارة المتكاملة لموارد المياه "، وحماية البيئة ، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بطرق مختلفة ، بما في ذلك من خلال الأساليب الاصطناعية لزيادة الأمطار.

كما ذكرت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن من بين مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين إدارة الغابات والتكيف مع تغير المناخ.

وناقشت روسيا وإيران إمكانية تبادل المعرفة في هذا المجال وإجراء بحث علمي مشترك وتدريب المزيد من المتخصصين في هذا المجال.