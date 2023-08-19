فوائد العبودية ؛ المنهج الجديد لدروس الأطفال الأمريكيين

العالم - سبورتي

تتضمن المعايير الجديدة لمجلس التعليم بولاية فلوريدا لغة مثيرة للجدل حول كيفية “تطوير العبيد لمهارات يمكن، في بعض الحالات، تطبيقها لمصلحتهم الشخصية”، وفقًا لوثيقة من 216 صفحة حول معايير الولاية لعام 2023 في الدراسات الاجتماعية، نشرتها وزارة التعليم في فلوريدا.

وتتضمن الوثيقة بنودا اخرى مثيرة للجدل منها ان السود هم مرتكبو أعمال العنف أثناء المذابح العرقية.

وتم الدفاع عن المعايير الجديدة في بيان من الدكتور ويليام ألين والدكتور فرانسيس بريسلي رايس ، وهما عضوان في مجموعة عمل معايير التاريخ الأمريكي الأفريقي في فلوريدا، على أنها “تعليمات شاملة وصارمة حول تاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي" وان “القصد من هذا التوضيح المعياري هو إظهار أن بعض العبيد طوروا مهنا عالية التخصص استفادوا منها"؟!!.