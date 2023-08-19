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سرعة زوارق الحرس الثوري تصل إلى 110 عقدة بحرية

سرعة زوارق الحرس الثوري تصل إلى 110 عقدة بحرية
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية الإدميرال " علي رضا تنكسيري " بلوغ سرعة الزوارق السريعة التابعة لهذا السلاح الى 110 عقدة بحرية، وذلك امتثالا لأوامر قائد الثورة التي أكد فيها ضرورة انشاء قوة بحرية تتلاءم مع الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

وقال " تنكسيري " الذي كان يتحدث اليوم السبت في الملتقى الـ 24 للمجمع الأعلى لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية: لقد انجزنا هذا العمل ولدينا اشراف جيد على الخليج الفارسي حتى أن حاملات الطائرات والمروحيات الاميركية عندما تمر من الخليج الفارسي تلتزم بالقوانين التي أقرتها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف يقول: ان هذا الانجاز يتم الآن في حين كانت دول حلف الناتو في السابق لاتحترم الجانب الايراني، الا انها اليوم باتت تمتثل لأوامر قوات حرس الثورة الاسلامية، حيث يمكن الاشارة الى مطاردة الزوارق الايرانية لحاملة الطائرات التي فرت من مسافة ۱۸۰ ميلا.

وأشار الى الانجازات الدفاعية والصاروخية التي حققها سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية وقال: ان هذا السلاح يمتلك اليوم مختلف أنواع المسيرات القتالية والاكتشافية والهجومية وهي في وضع جيد للغاية في مجال صواريخ ساحل - بحر.

وشدد الإدميرال " تنكسيري " على أن قائد الثورة الاسلامية أكد ضرورة زيادة سرعة الزوارق السريعة، موضحا أن هذه السرعة وصلت اليوم بين ۹۰ الى ۱۱۰ عقدة بحرية.

وأضاف قائلا: لقد استطعنا نصب منظومات الصواريخ على الزوارق السريعة التي يبلغ طولها 8 امتار، و أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اليوم أول بلد يصنع بارجة يمكن اطلاق المسيرات منها في منطقة غرب آسيا.

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سرعة زوارق الحرس الثوري تصل إلى 110 عقدة بحرية