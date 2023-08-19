السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو الفريق اليمني المفاوض:

الرياض رفضت لحد الآن تنفيذ الوعود المبرمة عبر الوسيط العماني + فيديو

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) 2023.08.19 – قال عضو الفريق اليمني المفاوض حميد عاصم إن انطباع اليمن للزيارة الأخيرة للوفد العماني الوسيط إلى صنعاء هو تفاؤل حذر مصحوب بالتشاؤم أيضا لأن السعودية لم تنفذ أيا من الاتفاقات بين الطرفين التي أبرمت عن طريق الوسيط العماني.

العالم - اليمن

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال حميد عاصم: لا شك أن الإخوان العمانيين بذلوا جهودا كبيرة جدا في الفترة الماضية، وما زالوا يبذلون هذه الجهود، حتى وإن لم يوفقوا في الفترات الماضية.

وأضاف: إنطباعنا اليوم فيه تفاؤل حذر وفيه تشاؤم أيضا، التفاؤل الحذر بأن العمانيين لن يأتوا إلا ولديهم شيء جديد، لأن السعودية لم تنفذ لهم أي أشياء تم الاتفاق فيما بيننا وبينهم عن طريق الوسيط العماني، ونكثت السعودية في كثير من القضايا والوعود التي وعدت بها.

وقال عضو الفريق اليمني المفاوض: أما الحذر فنحن أيضا نحذر لأن السعودية لم تفي بأي مطلب للشعب اليمني، وتريد أن تدير اليمن بأزمات كثيرة جدا تنفيذا لرغبات أميركا.

وشدد على أن: هناك رسالة واضحة وشديدة من قائد الثورة الذي قال إذا لم ينصاعوا لمطالبنا الإنسانية والمحقة فإن ردنا القاسي والجازم والحاسم سيكون جاهزا.

ونوه حميد عاصم أن انطباع الشعب اليمني تجاه الزيارة الأخيرة للوفد العماني الوسيط هو أنه يعول على ماذا تخرج به هذه الزيارة و أن يكون هناك سلام حقيقي وتلبية لكافة متطلبات الشعب اليمني الإنسانية المعترف بها، والتي قال إن صنعاء لم نتنازل عنها ولا تستجديها أبدا.

وخلص إلى القول إن: الشعب اليمني سيركز على ما تخرج من اتفاقات تنفيذية لا من وعود، فالإخوان في عمان مشكورين أعطونا وعود كثيرة جدا، ولكن العدو إلى حد الآن رافض أن ينفذ ما تم الوعد به.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الإرادة الأميركية تحول دون تسوية كاملة وحل شامل في اليمن + فيديو

محمد عبدالسلام يدعو لتنفيذ البنود الانسانية

وفد عماني يصل إلى صنعاء للدفع بعملية السلام في اليمن

تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في اليمن جرّاء الحصار والعدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بدء أعمال مقر الأربعين الثقافي الإيراني-العراقي المشترك

رتل من آليات بلدية همدان الايرانية يتوجه الى كربلاء المقدسة

يديعوت أحرنوت تذعن.. تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله

کنعاني: التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سمة السياسة الأمريكية والبريطانية

رئيس الجمهورية يستقبل الدبلوماسي الإيراني المفرج عنه حديثا

سرعة زوارق الحرس الثوري تصل إلى 110 عقدة بحرية