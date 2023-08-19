الرياض رفضت لحد الآن تنفيذ الوعود المبرمة عبر الوسيط العماني + فيديو

العالم - اليمن

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال حميد عاصم: لا شك أن الإخوان العمانيين بذلوا جهودا كبيرة جدا في الفترة الماضية، وما زالوا يبذلون هذه الجهود، حتى وإن لم يوفقوا في الفترات الماضية.

وأضاف: إنطباعنا اليوم فيه تفاؤل حذر وفيه تشاؤم أيضا، التفاؤل الحذر بأن العمانيين لن يأتوا إلا ولديهم شيء جديد، لأن السعودية لم تنفذ لهم أي أشياء تم الاتفاق فيما بيننا وبينهم عن طريق الوسيط العماني، ونكثت السعودية في كثير من القضايا والوعود التي وعدت بها.

وقال عضو الفريق اليمني المفاوض: أما الحذر فنحن أيضا نحذر لأن السعودية لم تفي بأي مطلب للشعب اليمني، وتريد أن تدير اليمن بأزمات كثيرة جدا تنفيذا لرغبات أميركا.

وشدد على أن: هناك رسالة واضحة وشديدة من قائد الثورة الذي قال إذا لم ينصاعوا لمطالبنا الإنسانية والمحقة فإن ردنا القاسي والجازم والحاسم سيكون جاهزا.

ونوه حميد عاصم أن انطباع الشعب اليمني تجاه الزيارة الأخيرة للوفد العماني الوسيط هو أنه يعول على ماذا تخرج به هذه الزيارة و أن يكون هناك سلام حقيقي وتلبية لكافة متطلبات الشعب اليمني الإنسانية المعترف بها، والتي قال إن صنعاء لم نتنازل عنها ولا تستجديها أبدا.

وخلص إلى القول إن: الشعب اليمني سيركز على ما تخرج من اتفاقات تنفيذية لا من وعود، فالإخوان في عمان مشكورين أعطونا وعود كثيرة جدا، ولكن العدو إلى حد الآن رافض أن ينفذ ما تم الوعد به.

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