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استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

استشهد الشاب الفلسطيني محمد أبو عصب متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم بلاطة في نابلس الأربعاء الماضي.

العالم-فلسطين

وأكدت مصادر طبية استشهاد الشاب أبو عصب وهو من أفراد المقاومة متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وفجر الأربعاء الماضي أصيب العديد من المواطنين بالرصاص والاختناق بعدما اقتحمت قوات الاحتلال، وفجرت منزلًا في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي حينه، أفادت مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر، أن حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس، كالتالي: إصابة بالرصاص الحي في الصدر وهي خطرة جدا، وإصابتان بشظايا رصاص حي نقلتا إلى المستشفى، وأربع إصابات بشظايا رصاص حي وعولجت ميدانيا، وإصابة بالرصاص الحي واختطفتها قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز عولجوا ميدانيا، وإخلاء طفل سقط في منزل اقتحمته قوات الاحتلال، وإصابة بقنبلة غاز في الرأس وعولجت ميدانيا، وإصابتان جراء السقوط وعولجتا ميدانيا.

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استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس

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