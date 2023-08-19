العميد حاجي زادة: القوى العظمى تطلب شراء المعدات العسكرية من ايران

العالم - ايران

وأشار العميد حاجي زادة في كلمة القاها اليوم السبت أمام الاجتماع الـ 24 للمجمع الاعلى لقادة ومسؤولي الحرس الثوري، الى القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة لدى قوات الجوفضاء للحرس الثوري، ان اعداد القوة في الحرس الثوري هو عناية ربانية مباركة ونحن نسعى الى رفع مستوى قدراتنا الصاروخية والطائرات المسيرة.

وتابع " في يوم من الايام كان العدو في موقف الهجوم ونحن كنا قلقين فيما يخص الدفاع الجوي، لكننا اصبحنا اليوم في موقف هجومي وان اعداءنا يسعون لاكمال شبكات دفاعهم الجوي.

كما نوه العميد حاجي زادة الى ان الغرب الذي تقوده اميركا، وحلفائهم أصبحوا كفكي كماشة ويريدون الاضرار بالاقتصاد الايراني وهذا يحتم علينا شحذ الهمم لحل المشاكل الاقتصادية وان الحرس الثوري هو الان يساعد الحكومة لمواجهة الهجمة المعادية وافشال المؤامرات.