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اللواء باقري: هجوم حرس الثورة على كردستان يمهد لنزع سلاح الإرهابيين

اللواء باقري: هجوم حرس الثورة على كردستان يمهد لنزع سلاح الإرهابيين
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في ايران الاسلامية اللواء " محمد باقري " أن هجوم الحرس الثوري على منطقة كردستان العراق يمهد الأرضية لنزع سلاح الإرهابيين، مؤكدا أن هذا الهجوم الذي نفذ في العام الماضي وتم فيه تدمير مقار الارهابيين في هذه المنطقة هو الطريق الذي يؤدي الى نزع سلاح الارهابيين بشكل كامل.

العالم - ايران

يتبع..

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اللواء باقري: هجوم حرس الثورة على كردستان يمهد لنزع سلاح الإرهابيين

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