ما رأيكم.. بالوساطة العمانية ومصير المسار التفاوضي في اليمن؟

العالم – ما رأيكم

وأشار عبد الحافظ معجب إلى أن زمن المماطلات والوعود الكاذبة والتسويف قد انتهى، ففي كل مرة كان السعودي يقول إنه جاهز للحل ومستعد لتنفيذ كل المطالب التي هي ليست اشترطات وإنما مطالب إنسانية محقة.

وبين أن: السعودي لربما كان يصطدم بالإدارة والإرادة الأميركية، حيث أن المبعوث الأميركي يعرقل كل هذه المسارات والاتفاقات.

و نوه عبدالحافظ معجب بالقول: لا نعتقد أن الوضع قد تغير لدى الأميركي، فهو لا يريد تسوية وإنما يريد أن يماطل ليخضع الجميع.. لا يريد تسوية كاملة في اليمن لأنه يدرك أن أي تسوية في اليمن ستحقق أهداف صنعاء وستكسر الإرادة الأميركية التي حاولت منذ العام 2015 أن تفرض سطوتها على صنعاء.

وشدد على أن: الأميركي يطالب بتخفيض التصعيد لتجزئة المشكلة إلى مجموعة مشكلات يتم حلحلتها مشكلة مشكلة دون أن يكون هناك حل شامل، مخالفا لما تنادي به صنعاء، أي حل كامل وإنهاء كامل للمعاناة الإنسانية.

من جانبه قال عضو الفريق اليمني المفاوض حميد عاصم إن انطباع اليمن للزيارة الأخيرة للوفد العماني الوسيط إلى صنعاء هو تفاؤل حذر مصحوب بالتشاؤم أيضا لأن السعودية لم تنفذ أيا من الاتفاقات بين الطرفين التي أبرمت عن طريق الوسيط العماني، حيث أن الرياض رفضت لحد الآن أن تنفذ ما تم الوعد به.

ونوه حميد عاصم أن انطباع الشعب اليمني تجاه الزيارة الأخيرة للوفد العماني الوسيط هو أنه يعول على ماذا تخرج به هذه الزيارة و أن يكون هناك سلام حقيقي وتلبية لكافة متطلبات الشعب اليمني الإنسانية المعترف بها، والتي قال إن صنعاء لم نتنازل عنها ولا تستجديها أبدا.

فما رأيكم

هل تحرك الوساطة العمانية المياه الراكدة في مسار التفاوض بشأن اليمن؟

ما الجديد الذي قدمه الوفد العماني للمسؤولين في صنعاء لوقف العدوان؟

كيف ستتعامل حركة أنصارالله مع الواقع في ظل تحذيرات السيد الحوثي؟

أي مصير ينتظر الهدنة الهشة القائمة حاليا في حال فشلت وساطات الحل؟