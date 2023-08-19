4000 ليتر مازوت من حزب الله لتشغيل المياه في شدرا شمال لبنان

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وزار وفد من الحزب ضمَّ كلًا من مسؤول قطاع الشمال في الحزب الشيخ رضا أحمد ورئيس جمعية "وتعاونوا" عفيف شومان محطة ضخ المياه التابعة لمصلحة مياه لبنان الشمالي وسلموا القائمين على المحطة 4 آلاف لتر من مادة المازوت، كهدية مقدَّمة من الحزب لتشغيل محطة الضخ التي تؤمّن المياه العذبة إلى منازل الأهالي في بلدة شدرا والجوار.

وبعدها، انتقل وفد حزب الله إلى دارة مختار بلدة شدرا الياس جبور، حيث عُقد لقاء بحضور عدد من فعاليات البلدة والجوار وجرى خلاله التداول بالأوضاع العامة في محافظة عكار والواقع الانمائي والخدماتي المتردي الذي وصلت إليه أحوال البلديات في القرى العكارية بفعل الضائقة المالية والأزمات الاقتصادية التي يتخبّط بها لبنان.



وأكد الشيخ أحمد والوفد المرافق خلال اللقاء وقوف حزب الله الدائم إلى جانب أهله في كافة المناطق اللبنانية في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان.