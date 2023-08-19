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قلق عراقي ازاء تحركات عسكرية للقوات الاميركية

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد مدير قناة العالم في بغداد نويد بهروز وجود تحركات عسكرية للقوات الاميركية في مختلف المحافظات العراقية وفي قاعدة 'عين الأسد'.

العالم - مراسلون

وقال بهروز إن أرتال القوات الاميركية شوهدت في مختلف المحافظات العراقية بدءاً من البصرة وصلاح الدين وشمالاً باتجاه اربيل وغرباً باتجاه الانبار.

وتابع ان هذه التحركات الاميركية أثارت قلقاً في الاوساط السياسية العراقية والقوی السياسية العراقية، حيث كانت هناك ردود فعل من البرلمانيين العراقيين علی هذه التحركات تمثلت في ابداء قلق ورفض لأي تحركات اميركية قد تؤدي الی زعزعة الامن في العراق وسوريا وفي المنطقة بشكل عام.

وبرر التحالف الاميركي هذه التحركات بأنها تأتي في اطار استبدال روتيني للقوات، وسط صمت حكومي عراقي.

وتأتي هذه التحركات بعد زيارة وفد عسكري عراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن.

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