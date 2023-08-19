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البوصلة..

الضفة الغربية.. الاحتلال يصعد والمقاومة ترد

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

خلال أسبوع واحد قام الاحتلال الاسرائيلي بعدة انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، أولها كان اقتحام المسجد الأقصى المبارك ثم الحرم الابراهيمي، وبعدها اغتيال القيادي في المقاومة مصطفى الكستوني، ما أدى الى زيادة الاحتقان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وردت المقاومة بعملية نوعية في بلدة حوارة أدت الى مقتل مستوطنين، حيث قام مقاوم فلسطيني بفتح النار عليهما في المنطقة.

هذا وقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي، وذراعها العسكري سرايا القدس-كتيبة جنين، والقوى الوطنية والإسلامية، مهرجانا لتأبين شهداء معركة 'بأس جنين'، مساء الجمعة في مخيم جنين بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهادهم.

وجاء المهرجان بعد أن شيع الأهالي في مدينة جنين جثمان الشهيد مصطفى الكستوني الذي سقط خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم المدينة.

وشدد المشيعون على الثأر للشهيد، مطالبين بتعزيز عمل المقاومة وحمايتها. تقرير ونعود لاستكمال الحلقة.

يحاور برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في غزة.

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البوصلة.. الضفة الغربية.. الاحتلال يصعد والمقاومة ترد

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