الضفة الغربية.. الاحتلال يصعد والمقاومة ترد

وردت المقاومة بعملية نوعية في بلدة حوارة أدت الى مقتل مستوطنين، حيث قام مقاوم فلسطيني بفتح النار عليهما في المنطقة.

هذا وقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي، وذراعها العسكري سرايا القدس-كتيبة جنين، والقوى الوطنية والإسلامية، مهرجانا لتأبين شهداء معركة 'بأس جنين'، مساء الجمعة في مخيم جنين بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهادهم.

وجاء المهرجان بعد أن شيع الأهالي في مدينة جنين جثمان الشهيد مصطفى الكستوني الذي سقط خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم المدينة.

وشدد المشيعون على الثأر للشهيد، مطالبين بتعزيز عمل المقاومة وحمايتها. تقرير ونعود لاستكمال الحلقة.

يحاور برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في غزة.