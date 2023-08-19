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بانوراما..

تحركات وتبريرات مشبوهة للامريكان بالعراق.. وهل تتدخل "ايكواس" عسكريا بالنيجر؟

تحركات وتبريرات مشبوهة للامريكان بالعراق.. وهل تتدخل
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. ما شهدت الأيام الأخيرة تحركات مشبوهة من أرتال عسكرية أميركية، ونقلا للعجلات المدرعة في شتى مناطق العراق.

ويأتي ذلك وسط صمت مطبق ومطالبات شعبية تستدعي من الحكومة العراقية إصدار بيان رسمي حول هذه التحركات، فيما برر التحالف الاميركي تحركاته بأنها تأتي في إطار استبدال روتيني للقوات.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... وصول وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إلى عاصمة النيجر في محاولة للقيام بوساطة جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة.

وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة أن هدف هذه البعثة هو الاستمرار في اتّباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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