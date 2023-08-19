تحركات وتبريرات مشبوهة للامريكان بالعراق.. وهل تتدخل "ايكواس" عسكريا بالنيجر؟

ويأتي ذلك وسط صمت مطبق ومطالبات شعبية تستدعي من الحكومة العراقية إصدار بيان رسمي حول هذه التحركات، فيما برر التحالف الاميركي تحركاته بأنها تأتي في إطار استبدال روتيني للقوات.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... وصول وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إلى عاصمة النيجر في محاولة للقيام بوساطة جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة.

وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة أن هدف هذه البعثة هو الاستمرار في اتّباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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