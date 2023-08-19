جرائم جيش الاحتلال نازية، واسرائيليون يكذبون قادتهم ويصدقون السيد نصرالله

هذا وقد تحول الارهاب اليهودي الى مادة خلاف بين حكومة نتنياهو ومعارضيها.

اما السيد حسن نصرالله فيصدقه الصهاينة اكثر من قادتهم الكاذبين.

يبحث هذه المواضيع مع ضيف الحلقة: المختص بالشؤون الاسرائيلية علي حيدر الذي علق على وصف الجنرال الاسرائيلي الذي شغل سابقاً منصبي نائب رئيس الموساد وقائد المنطقة الشمالية عميران ليفين، بان جيش الاحتلال شريك في جرائم المستوطنين الحرب التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما كان الحال في المانيا النازية، وقال ان هذا الوصف له حساسية كبيرة جداً في الشارع الاسرائيلي، وهو ابشع وصف لما للنازية مكانة في التاريخ اليهودي، وهو ما يعتبر من المحرمات في الساحة الاسرائيلية.

واوضح، ان ليفين يبدو انه كان غاضباً جداً على السياسة الاسرائيلية التي تتبع في الساحة الفلسطينية ويعتبرها انها ليست في مصلحة "اسرائيل"، اضافة الى انه لديه قناعة بان بعض ما يقوم به الجيش الاسرائيلي لا داعي له في مواجهة الشعب الفلسطيني.

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