الإحتلال يصف عملية الخليل بالخطيرة لوقوعها في منطقة أمنية إسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

من حوارة شمالا الى الخليل جنوبا ، رصاص المقاومة الفلسطينية يطارد المستوطنين في عمليات نوعية اقل ما يقال انها تربك المنظومة الامنية الاسرائيلية.

عملية عسكرية في جنوب الخليل نفذها مقاومون فلسطينييون اسفرت عن مقتل مستوطنة واصابة اخر بجراح خطيرة ، الجيش الاسرائيلي الذي حاصر المنطقة القريبة من مستوطنة كريات اربع اكد انه يحاول تعقب المنفذين والسيارة التي وجدت محروقة شمال الخليل بالقرب من بلدة حلحول .

عملية الخليل والتي جاءت قبل ان يحل لغز عملية حوارة التي ادت الى مقتل اسرائيليين تضع الاحتلال في الزاوية وتخلق ازمة حقيقية لليمين الاسرائيلي الذي جاء للحكم بدعوى انه قادر على قمع الفلسطينيين وتبين انه فشل في ذلك.

واكثر من ذلك انتقل الى مهاجمة البلدات الفلسطنيية عبر المستوطنين للتغطية على ازمته الامنية، كما حدث في الساعات الماضية في محيط حوارة وبلدات اخرى بالقرب من نابلس.

عمليتي الحوارة والخليل تصيبان الامن الاسرائيلي في مقتل.

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