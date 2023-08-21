هل ستقلب مقاتلات إف-16 الأميركية الموازين لصالح أوكرانيا؟

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي؛ يبدو أكثر ثقة بعد إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزوّدان كييف بالمقاتلات لتعزيز قدراتها الجوية فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد ضدّ القوات الروسية في الشرق.

وقال فولوديمير زيلينكسي - الرئيس الأوكراني:"اليوم نحن واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب، أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا، نؤكّد أنّ للحياة قيمة وأنّ الناس مهمّون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة. سيكون نصرًا مشتركًا. نصر الحقيقة والديموقراطية ونصر شعبنا وأممنا".

حصول كييف على المقاتلات الامريكية تعتبره موسكو بمثابة تهديد نووي؛ وقالت إن قرار الدنمرك وهولندا منح أوكرانيا أول طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع.

في هذا الاطار ايضا اعتبر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين أنّ كوبنهاغن تدفع نظام اوكرانيا إلى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا، وذلك عبر التستر وراء فرضية ان كييف هي التي يجب أن تحدد شروط السلام. وان موقفا كهذا يدفع بأوكرانيا نحو الهاوية ويحوّل شعبها إلى ضحايا جدد.

ميدانيا أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أنّ الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربّعة في محيط مدينة باخموت المدمّرة جرّاء الحرب والواقعة في شرق البلاد، لكنّه لم يحقّق تقدّماً يُذكر على الجبهة الجنوبية.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إلى أنّ القوات الروسية حسّنت مواقعها في هذا القطاع.

وأوضح التقرير أنّ الجيش الروسي صدّ كذلك هجمات أوكرانية بالقرب من أوروجيني التي استعادتها أوكرانيا الأسبوع الماضي، وفي بلدة روبوتين، الواقعة على خط المواجهة جنوباً.

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