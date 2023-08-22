أبعاد عملية الخليل الأمنية.. وقلق صهيوني من زيارة وزير الخارجية الإيرانية للسعودية

العالم - العين الاسرائيلية

ويلقي برنامج"العين الإسرائيلية"، الضوء على ما رصده الاعلام الاسرائيلي حول زيارة وزير الخارجية الإيراني الى السعودية والتي اثارت قلقا من القوات الدبلوماسية الايرانية في المنطقة بعكس الارادة الصهيونية فضلا عن تقلص فرصة التطبيع مع السعودية كما ركز الاعلام الاسرائيلي على زيارة رئيس اركان الجيش الامريكي للكيان الصهيوني

واستعرض البرنامج مشاهد وصورا حية عن الاجراءات العسكرية الصهيونية في منطقة الخليل في الضفة المحتلي بعد عملية كريات 4 والتي أدت لمقتل صهيونية وجرح آخرين.

وفيما يتعلق بابعاد عملية الخليل الامنية أكد صالح ابو عزة المختص بالشأن الاسرائيلي من بيروت بأن هنالك ثقل لمدينة الخليل في الوعي الاسرائيلي حيث ان الخليل هي الخزان البشري للفلسطينيين في الضفة المحتلة وهي خزان السلاح ايضا السلاح للعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية ويخشى الاحتلال من انتقال المقاومة او امتدادها من الشمال الى الجنوب.

ولفت أبو عزة الى أنه من حيث المقاومة كان الاستهداف الاكبر في مثلث"جنين- طولكرم- نابلس" وعندما نتحدث عن الخليل فهذا يشكل له مصدر قلق كبير جدا له، لان الخليل بشريا هي الاكبر وهي الاكثر تسلحا في مدن الضفة المحتلة، وبمعنى ان شرارة هذه المقاومه اذا ما انطلقت في الخليل فانها ستغير كثيرا من المعادلات.

ضيف برنامج العين الإسرائيلية:

- صالح ابو عزة المختص بالشأن الاسرائيلي من بيروت

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