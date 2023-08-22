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العين الاسرائيلية..

أبعاد عملية الخليل الأمنية.. وقلق صهيوني من زيارة وزير الخارجية الإيرانية للسعودية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"العين الاسرائيلية" الضوء على العين الصهيونية التي حدقت في كل دقه بتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربيةوالتي شكلت ضربة نوعية للأمن الصهيوني واجراءات الاحتلال العسكرية، ما دفع نتنياهو وغالانت الى الهروب من العجز وتحميل إيران مسؤولية ادارة المعركة في الضفة الغربية.

العالم - العين الاسرائيلية

ويلقي برنامج"العين الإسرائيلية"، الضوء على ما رصده الاعلام الاسرائيلي حول زيارة وزير الخارجية الإيراني الى السعودية والتي اثارت قلقا من القوات الدبلوماسية الايرانية في المنطقة بعكس الارادة الصهيونية فضلا عن تقلص فرصة التطبيع مع السعودية كما ركز الاعلام الاسرائيلي على زيارة رئيس اركان الجيش الامريكي للكيان الصهيوني

واستعرض البرنامج مشاهد وصورا حية عن الاجراءات العسكرية الصهيونية في منطقة الخليل في الضفة المحتلي بعد عملية كريات 4 والتي أدت لمقتل صهيونية وجرح آخرين.

وفيما يتعلق بابعاد عملية الخليل الامنية أكد صالح ابو عزة المختص بالشأن الاسرائيلي من بيروت بأن هنالك ثقل لمدينة الخليل في الوعي الاسرائيلي حيث ان الخليل هي الخزان البشري للفلسطينيين في الضفة المحتلة وهي خزان السلاح ايضا السلاح للعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية ويخشى الاحتلال من انتقال المقاومة او امتدادها من الشمال الى الجنوب.

ولفت أبو عزة الى أنه من حيث المقاومة كان الاستهداف الاكبر في مثلث"جنين- طولكرم- نابلس" وعندما نتحدث عن الخليل فهذا يشكل له مصدر قلق كبير جدا له، لان الخليل بشريا هي الاكبر وهي الاكثر تسلحا في مدن الضفة المحتلة، وبمعنى ان شرارة هذه المقاومه اذا ما انطلقت في الخليل فانها ستغير كثيرا من المعادلات.

ضيف برنامج العين الإسرائيلية:

- صالح ابو عزة المختص بالشأن الاسرائيلي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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