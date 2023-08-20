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سفيرة أمريكية جديدة تباشر مهامها في النيجر دون تقديم أوراق اعتمادها

سفيرة أمريكية جديدة تباشر مهامها في النيجر دون تقديم أوراق اعتمادها
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصلت كاثلين فيتزغيبون، السفيرة الأمريكية الجديدة إلى نيامي عاصمة النيجر، بحسب ما أكدت الخارجية الأمريكية في بيان السبت.

العالم - افريقيا

ولن تقدم فيتزغيبون أوراق اعتمادها رسميا إلى السلطات الجديدة في البلاد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضح البيان أن وصولها "لا يعكس تغييرا في سياسة" الولايات المتحدة، ولكنه "يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة" في البلاد.

وستشمل مهمتها "الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر، وإلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني"، بحسب المصدر نفسه.

واستقرت فيتزغيبون التي تتمتع بخبرة واسعة في شؤون غرب إفريقيا، في نيامي رغم مغادرة الموظفين غير الأساسيين للسفارة في بداية أغسطس، بسبب الأزمة الناجمة عن الانقلاب.

وقامت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيكتوريا نولاند بزيارة مفاجئة إلى نيامي في مطلع أغسطس، لكنها لم تتمكن من مقابلة رجل النيجر القوي الجديد الجنرال عبد الرحمن تشياني أو الرئيس المخلوع.

وتنشر كل من الولايات المتحدة وفرنسا جنودا في النيجر يشاركون في "مكافحة الإرهاب" في المنطقة.

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سفيرة أمريكية جديدة تباشر مهامها في النيجر دون تقديم أوراق اعتمادها

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