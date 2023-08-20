وزير الصناعة الايراني: الوحدات الصناعية قادرة على كسر الحظر

العالم - ايران

وقال علي آبادي في لقاء مع نشطاء اقتصاديين في مدينة همدان غرب ايران مساء السبت: يمكن حل كل قضية ومشكلة من خلال وجود استراتيجية واضحة.

وأضاف وزير الصناعة والتعدين والتجارة: على الوحدات الإنتاجية بغض النظر عن الحظر أن تجد الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تعترضها انطلاقا من مبدأ فكر الثورة الاسلامية "نحن قادرون" وان الشعب الايراني يمتلك القدرة واللياقة والجدارة لتحقيق هذا العمل.

وقال: لا يوجد طريق مسدود ولا حدود لكسر الحظر وحل المشاكل التي تواجهها الوحدات الاقتصادية ، والشعب الإيراني لديه القدرة على حل جميع المشاكل.

واعتبر استهلاك مليار متر مكعب من الغاز ، ومليار كيلوواط من الكهرباء ، و 100 مليار متر مكعب من المياه سنويا مؤشرا على اهدار الطاقة في البلاد، مؤكدا ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع الحلول والخطط اللازمة وزيادة التوعية العامة في هذا المجال.