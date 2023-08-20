الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصناعة الايراني: الوحدات الصناعية قادرة على كسر الحظر

وزير الصناعة الايراني: الوحدات الصناعية قادرة على كسر الحظر
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

 صرح وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني عباس علي آبادي إن الوحدات الصناعية في البلاد لديها الإمكانية والقدرة والمهارة على كسر الحظر الظالم المفروض من قبل العدو.

العالم - ايران

وقال علي آبادي في لقاء مع نشطاء اقتصاديين في مدينة همدان غرب ايران مساء السبت: يمكن حل كل قضية ومشكلة من خلال وجود استراتيجية واضحة.

وأضاف وزير الصناعة والتعدين والتجارة: على الوحدات الإنتاجية بغض النظر عن الحظر أن تجد الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تعترضها انطلاقا من مبدأ فكر الثورة الاسلامية "نحن قادرون" وان الشعب الايراني يمتلك القدرة واللياقة والجدارة لتحقيق هذا العمل.

وقال: لا يوجد طريق مسدود ولا حدود لكسر الحظر وحل المشاكل التي تواجهها الوحدات الاقتصادية ، والشعب الإيراني لديه القدرة على حل جميع المشاكل.

واعتبر استهلاك مليار متر مكعب من الغاز ، ومليار كيلوواط من الكهرباء ، و 100 مليار متر مكعب من المياه سنويا مؤشرا على اهدار الطاقة في البلاد، مؤكدا ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع الحلول والخطط اللازمة وزيادة التوعية العامة في هذا المجال.

روابط ذات صلة

رئيسي: ايران بدأت حركة جيدة نحو التنمية الاقتصادية

هل يصل حجم التجارة بين إيران وكازاخستان إلى مليار دولار قريبا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شابة فلسطينية تطوّر تطبيقا يحدّد سبب بكاء الأطفال

شاهد.. خفايا التحرك الامريكي المريب على الحدود السورية العراقية

عبداللهيان يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفراء الجدد لكولومبيا وكمبوديا وبيرو

وزير الصناعة الايراني: الوحدات الصناعية قادرة على كسر الحظر

وزير الطاقة: انتاج الكهرباء ازداد أكثر من 7 آلاف ميغاواط في عهد الحكومة الحالية

مع الحدث.. المخطط الامريكي لمنطقة عازلة على الحدود السورية العراقية