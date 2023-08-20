أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد20 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان..

ايران تقف على عتبة الإكتفاء الذاتي بإنتاج القمح.. 10 ملايين طن قبيل منتصف العام.

- اطلاعات ..

وزير الإقتصاد يعلن تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب في البلاد .

- عصر توسعه..

وزارة الأمن .. تم إعتقال آخر إرهابي في جريمة الهجوم على مرقد شاهجراغ بشيراز.

- ارمان ملي ..

طبول الحرب تقرع بأفريقيا.. مالي والنيجر وبوركينافاسو تستعد لمواجهة ايكواس.

- ابرار..

حلف شمال الأطلسي الناتو يتحدث عن خطة لتوسيع مهامه في الأراضي العراقية ..

- سياست روز ..

إتفاق أمني ثلاثي أمريكي ياباني كوري جنوبي بكامب ديفيد ضد كوريا الشمالية ..

- جمهوري اسلامي ..

طالبان والأكذوبة الكبرى بشأن التوصل لتفاهم مع ايران حول الحصة المائية لبلادنا ..

- رويش ملت ..

قائد قوات الجو فضائية.. هناك طلبات من قوى دولية لشراء معدات دفاعية ايرانية.

- كيهان ..

الحشد الشعبي يبدي جهوزيته لضمان أمن وسلامة زوار أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

- مردم سالاري ..

حزب الله لبنان يقضي على خلية إرهابية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت .

- رسالت ..

رئيس جمهورية روسيا البيضاء يلوح برد نووي على أي هجوم للناتو على بلاده.

- خراسان ..

الصين ترد على زيارة مسؤول تايواني كبير لواشنطن بمناورات جوية ضخمة قرب تايوان .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( فوضى عارمة إسمها تل أبيب)..

تل ابيب تحولت منذ اشهر لساحة صراع سياسي ساخن وميدانٍ لفوضى تظاهراتٍ واضرابات وحتى مواجهاتٍ وصداماتٍ بين قوى المعارضة والشرطة. إن كل المؤشرات باتت تعكس واقع فقدان حكومة نتنياهو السيطرة على الاوضاع بالكامل. وفي هذا الخضم ..

( هناك أنباء عن دعوة حزب الليكود بزعامة نتنياهو للمعارضة بزعامة يائير لابيد لتشكيل حكومة شاملة او حكومة وفاق داخلي)

وبالطبع نفى متحدث باسم حكومة نتنياهو هذه الانباء الا ان اوساطا اعلامية عبرية اكدت ذلك كما اكدها نوابٌ بالكنيست. وليس من الواضح كيف ستتعامل الاحزاب اليمنية الاكثر تطرفا بحكومة نتنياهو مع اي اقتراح كهذا كما انه ليس من الواضح فيما اذا كانت المعارَضَةُ ستاخذ مثلَ هذا الاقتراح على مَحمِلِ الجد ام لا.

2- كيهان ..

وحول الفوضى بفلسطين المحتلة ايضا , كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( إستطلاع يكشف رفض الأغلبية لحكومة نتنياهو)..

في خضم الفوضى العارمة واحتدام الصراع الداخلي بفلسطين المحتلة كشفت نتائج استطلاع للرأي عن رفض نحو 88% من المستطلعين حكومةَ نتنياهو واعتبارَها خطَرا وجوديا على الكيان .

( خبراء بفلسطين المحتلة يرون أن الصراع الداخلي دخل مرحلة إيجاد خطر وجودي بسبب تعنت نتنياهو الخاضع لزعامات أحزاب متطرفة)

وحسب هؤلاء الخبراء , "اسرائيل " تسير بوتيرة متسارعة نحو الضعف والانحلال وحتى نحوَ الزوال بتفاقم الصراعات الداخلية .

3- سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز ترى في مقالها ( مثلث إيجاد أزمات) ان هدف القمةِ الامريكية اليابانية الكورية الجنوبية بكامب ديفيد تصعيدُ الاجواء, وحسب الصحيفة ..

قمةُ كامب ديفيد الثلاثية تمخَّضت عن اتفاق امني بين امريكا واليابان وكوريا الجنوبية لم يُكشف عن تفاصيله بعد ، اِلّا ان البيان الختامي للقمة جَسَّدَ توجُّهاتِها .

( قمة كامب ديفيد الثلاثية رسالة تهديد صريحة لكوريا الشمالية والصين تلوح بإحتمال تشكيل نسخة آسيوية لحلف الناتو )

البيان الختامي لهذه القمة اكد دعم تايوان رغم وجود مبدأ الصين الواحدة ، كما تحدث ضمنيا عن ضرورةِ اتخاذ بلدان شرق وجنوب شرقي اسيا اجراءات تَضمَن احتواءَ الصين والتصدي لكوريا الشمالية.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن ( ظاهرة أو متلازمة العداء للإسلام بالبلدان الإسكندنافية ) قائلة ..

على مدى الاسابيع الاخيرة قام متطرفون عنصريون في السويد والدنمارك باحراق نسخٍ من المصحف الشريف مرارا رغمَ كل اجواء الادانة في العالم الاسلامي وكلِ تحذيرات بلدان اسلامية بالرد دبلوماسيا وحتى اقتصاديا ..

( الحكومتان السويدية والدنماركية إعتذرتا عن هذه الإساءات الصارخة بكل مرة لكنهما بررتا السماح بوقوعها بذريعة حرية الرأي )

ان ميوعةَ موقف هذين البلدين ازاء الاساءات لمقدسات ملياري مسلم شجَّعت التيارات العنصرية فيهما على تصعيدِ هذه الجرائم كما شجَّعت على الترويج للعداء ضد الاسلام بشكل عام .

ان السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم هو عدمُ الاكتفاء بالادانات الشفوية من قبل بلدان العالم الاسلامي.

5- جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على خروج ( تظاهرات في البحرين تضامنا مع السجناء السياسيين ) وجاء في تقرير الصحيفة..

شهدت العاصمة البحرينية المنامة خروجَ تظاهرات شعبية تضامنا مع السجناء السياسيين في اِضرابهم المستمر منذ ايام عن الطعام .

( جمعية الوفاق البحرينية تحدثت عن خروج تظاهرات شعبية في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة المنامة تأييدا لمطالب السجناء السياسيين)

وحسب محافلَ بحرينية اعلن نحوُ سبعمائة سجين سياسي بسجون آل خليفة اضرابا عن الطعام منذ ايام تنديدا بسوء المعاملة وللمطالبة باحترامِ حقوق المواطن الاساسية خاصة حريةَ الراي.

6- ارمان ملي ..

كتبت صحيفة ارمان ملي عن زيارة وزير الخارجية للسعودية في افتتاحيتها( الزيارة الناجحة ) قائلة ..

زيارةُ الوزير أمير عبد اللهيان للسعودية نقلةٌ ايجابية جديدة بمسار استئناف وتطبيع العلاقات بين ايران والسعودية.

( إن مباحثات الوزير أميرعبد اللهيان مع ولي العهد وكبار المسؤولين السعوديين الآخرين إتسمت بالصراحة والشفافية والإيجابية )

ومن المؤمل في ظل هذه الاجواء ان تُسهم وتيرة العلاقات الجديدة بين البلدين في اضفاء بصماتٍ ايجابية عميقة على العلاقات الاقليمية لصالح بلدانِ وشعوبِ المنطقة وكذلك على جهود حل اية مشاكلَ وازمات عالقة بين هذه البلدان, ومن المؤمل ايضا ان تَحولَ هذه الاجواء الايجابية دون اية تدخلات اجنبية في شؤون المنطقة .