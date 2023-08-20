تفاعل مواقع التواصل مع قضية سفينة اللاجئين في بريطانيا

العالم - أوروبا

ويواجه وزير الصحة في الحكومة البريطانية، ستيف باركلي، انتقادات لبقاء اللاجئين على متن السفينة التي تحتوي على بكتيريا "الليجيونيلا" المعدية.

وتأتي الانتقادات لتأخر نقل اللاجئين رغم إخطار الحكومة البريطانية بالمخاطر التي سيتعرض لها اللاجئون على متن السفينة.

وکتب عبدالرحمن في هذا المجال:"معارضون بريطانيون أعربوا عن قلقهم بشأن ظروف العيش على متن العوامة "بيبي ستوكهولم" واعتبروها وصمة عار على جبين بريطانيا".

وعلق الجزير:"الحكومة البريطانية تقرر تخصيص مزيد من البوارج لإيواء طالبي اللجوء، وإبقائهم في البحر حتى حل مشكلتهم، رغم اكتشاف بكتيريا "الفيلقية" في إمدادات المياه ببارجة "بيبي ستوكهولم" والتي تم إخلائها".

اما "مها محمد" فکتبت:"وزير الصحة ستيف باركلي يثير الجدل بقوله: يجب إعادة طالبي اللجوء إلى سفينة "بيبي ستوكهولم" على الرغم من اكتشاف البكتيريا القاتلة على متنها "بكتيريا الليجيونيلا" البكتيريا الخطيرة التي وجدت على السفينة يمكن أن تتسبب بعدوى رئوية مميتة.. اتخرستوا لييه.. اين حقوق الانسان يا جماعة؟".