إيران بالمركز الـ15 عالميا في مجال الإنتاج المعرفي

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد، أضاف بناهي أن إيران سجّلت إيضا ازدهارا عالميا في مجال الأبحاث التقنية، وقد ارتقت من المرتبة العشرين بعد المائة إلى المرتبة الثالثة والخمسين في المرحلة الراهنة.

كما أشار هذا المسؤول إلى التصنيف العالمي حول الإنتاج التقني، وقال: إن إيران حققت النمو في هذا الخصوص إيضا، حيث ارتقت مرتبةً في 2020 من 67 إلى 60 ومن ثم 53 خلال العام 2021.

وحول أهم القضايا التي تُؤخذ بعين الاعتبار في الأبحاث العلمية والتقنية داخل البلاد، أشار معاون وزير الصحة الإيراني إلى: الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية، والحدّ من الأمراض ومعالجة السرطان، وإنتاج الأدوية العشبية، وخفض المعضلات الاجتماعية مثل الإدمان وظاهرة الانتحار.