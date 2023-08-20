الأسيران محمد اخميس وهادي نزال يعلقان إضرابهما عن الطعام

العالم- فلسطين

وبينت الهيئة، في تصريح مقتضب، أن الأسيرين علقا إضرابهما عن الطعام بعد أن وافقت إدارة مصلحة السجون على كافة مطالبهما، فيما يخص حالة اعتقالهم الإداري.

ويُواصل الأسرى الإداريون في سجن عوفر العسكري، خطواتهم النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداريّ المتواصلة بحقّهم عبر برنامج وطني أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وتستمر الخطوات النضالية للأسرى عبر عدة أدوات، العصيان، رفض وعرقلة نظام السّجن اليوميّ، الإضراب عن الطعام، ومقاطعة محاكم الاحتلال.

وتشكّل خطوة مقاطعة المحاكم جزء من النضالات، التي خاضها المعتقلون والأسرى على مدار عقود طويلة.

ويستمر في الإضراب عن الطعام، الأسيران كايد الفسفوس من دورا جنوب غربي الخليل، وسلطان الخلوف من برقين قضاء جنين، منذ 18 يومًا، وأسامة دقروق منذ 14 يومًا، وانضم لهم منذ 11 يومًا في سجن “ريمون”، المعتقلون محمد تيسير زكارنة، أنس أحمد كميل، عبد الرحمن إياد براقة، ، وزهدي طلال عبيدو، وسيف الدين ذياب.

وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق تابعة لمخابراتها، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 1200 معتقل إداري، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.