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دعوة للتظاهر بكاليفورنيا تنديدًا بتعاون “غوغل” مع الاحتلال

دعوة للتظاهر بكاليفورنيا تنديدًا بتعاون “غوغل” مع الاحتلال
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا ائتلاف المؤسسات المناصرة للحق الفلسطيني على الساحة الأمريكية إلى تنظيم تظاهرة مناهضة “للأبارتهايد” الإسرائيلي أمام مؤتمر تكنولوجيا السحاب المنوي عقده في ولاية كاليفورنيا نهاية آب/أغسطس الجاري.

العالم- فلسطين

وقال تحالف المنظمات التي تنشط ضمن حملة “لا لتكنولوجيا الفصل العنصري” في بيان: إن “تقنية السحاب لشركة غوغل لا تُستخدم للإلهام والابتكار، بل تزود جهاز الأمن الإسرائيلي لترسيخ الفصل العنصري ودعم الاحتلال، والاستيلاء على الأراضي من خلال عقد مربح للغاية بقيمة مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين”.

وأكد أن الناشطين يرفضون السماح باستئناف عمل المؤتمر كالمعتاد طالما استمرت غوغل في جني الأرباح من العنف والقمع الذي يواجهه الفلسطينيون يوميًا.

وأشار إلى أن هذا العام صادف مرور 75 عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني التي شهدت طرد أكثر من 75% من الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أن هذا ما قاد لموقف اتخذه العاملون في مجال التكنولوجيا لتنظيم فعاليات لضمان توقف غوغل عن تمكين الظلم والعنف الذي بدأ مع النكبة والذي يعيشه الفلسطينيون حتى يومنا هذا.

يذكر أن المؤتمر المزمع عقده هو المؤتمر الرئيس الأكبر في العالم للذكاء الاصطناعي، ويشهد مشاركة عشرات الآلاف من العاملين والمبتكرين في مجال هذه التكنولوجيا من داخل وخارج الولايات المتحدة.

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