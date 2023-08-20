إيران تؤكد الرغبة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع أميركا اللاتينية + صور

العالم - إيران

وكتب أمير عبداللهيان، في تغريدة له بهذا الصدد: "تلقيت نسخة من أوراق اعتماد السفراء غير المقيمين في طهران لدول كولومبيا والإكوادور وبيرو".

وأضاف: "لإيران علاقات تاريخية مع أميركا اللاتينية، وتدعم جهود السلام والمفاوضات في هذه المنطقة، وتدعو إلى تعزيز العلاقات الثقافية وازدهار القدرات الاقتصادية معها".

ويوم أمس السبت قدم السفراء غير المقيمين لدول كولومبيا جوليو أنيبال ريانو فالانديا، وبيرو سيزار أوغوستو دي لاس كاساس دياز والاكوادور السيدة لورديس بوما بوما نسخة من اوراق اعتمادهم لوزير الخارجية الإيراني.

كما قدم كل من سفيري كمبوديا وأنغولا غير المقيمين في طهران، كوي كونغ وخوسيه غونسالوس مارتينيز باتريسيو، نسخة من أوراق اعتمادهما لوزير الخارجية الإيراني.

وخلال هذه اللقاءات التي جرت بصورة منفصلة تباحث الوزير أميرعبداللهيان مع السفراء الجدد لهذه الدول حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم الجانبين.

أميرعبداللهيان يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي غير المقيم

أميرعبداللهيان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإكوادورية غير المقيمة

أميرعبداللهيان يتسلم أوراق اعتماد السفير البيروئي غير المقيم