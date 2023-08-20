وزير الداخلية الإيراني: الأمن مستتب في المنافذ الحدودية

العالم - إيران

وبشأن الوضع الأمني في المنافذ الحدود في أيام زيارة الأربعين، قال أحمد وحيدي: إن الأمن مستتب في المنافذ الحدودية، وإن العراقيين طمأنوننا بعدم وجود مشكلة في المنافذ العراقية.

وأكد وحيدي: إن الزوار لن يواجهوا مشكلة أمنية طيلة المسار.

وكان رئيس لجنة الأربعين المركزية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد صرح سابقا أن مسيرات الأربعين تنطلق منذ الأول من شهر صفر.

وأشار مجيد مير أحمدي يوم الخميس الماضي، إلى إحصائية تسجيل الزوار لأيام الأربعين، مبينا أن قرابة 1.15 مليون شخص سجلوا بشكل نهائي، وأكثر من 1.35 سجلوا بشكل أولي في منظومة "سماح" (المخصصة لتسجيل زوار الأربعين).