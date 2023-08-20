الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان يتوجه إلى "بودابست" عاصمة المجر لإجراء زيارة رسمية

أردوغان يتوجه إلى
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى المجر في زيارة رسمية، تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

العالم - تركيا

ويصل الرئيس أردوغان إلى بودابست، الأحد، في إطار زيارة ليوم واحد يلتقي خلالها رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"،حيث من المقرر أن يعقد الجانبان التركي والمجري اجتماعا يناقش العلاقات الثنائية من جميع أبعادها، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والعالمية.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن أردوغان توجه إلى بودابست بدعوة من أوربان لحضور الاحتفالات بيوم تأسيس الدولة المجرية وجزء من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى التي ستستضيفها المجر.

وأوضحت في بيان يوم أمس، أن الاجتماعات المزمعة مع الجانب المجري على هامش الزيارة ستشهد محادثات حول العلاقات الثنائية بكل أبعادها، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والعالمية.

واكتسبت العلاقات بين تركيا والمجر زخما بفضل العلاقات التاريخية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآليات التشاور الثنائية التي زادت مؤخرا.

ويتعاون البلدان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا ومنظمة الدول التركية.

روابط ذات صلة

تركيا ستستأنف الرحلات السياحية إلى سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إستدعاء القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك إلى الخارجية الإيرانية

وكالة أنباء يابانية: الرئيس الإيراني ورئيس وزراء اليابان سيلتقيان في نيويورك الشهر المقبل

مساعد الخارجية الإيرانية يؤكد على تفعيل اللجان المشتركة مع الدول الأفريقية

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والصين

تلبية لدعوة نظيره الجنوب أفريقي وحضور اجتماع بريكس؛ الرئيس الإيراني يزور جوهانسبرغ يوم الأربعاء المقبل

أردوغان يتوجه إلى "بودابست" عاصمة المجر لإجراء زيارة رسمية