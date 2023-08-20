أردوغان يتوجه إلى "بودابست" عاصمة المجر لإجراء زيارة رسمية

العالم - تركيا

ويصل الرئيس أردوغان إلى بودابست، الأحد، في إطار زيارة ليوم واحد يلتقي خلالها رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"،حيث من المقرر أن يعقد الجانبان التركي والمجري اجتماعا يناقش العلاقات الثنائية من جميع أبعادها، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والعالمية.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن أردوغان توجه إلى بودابست بدعوة من أوربان لحضور الاحتفالات بيوم تأسيس الدولة المجرية وجزء من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى التي ستستضيفها المجر.

وأوضحت في بيان يوم أمس، أن الاجتماعات المزمعة مع الجانب المجري على هامش الزيارة ستشهد محادثات حول العلاقات الثنائية بكل أبعادها، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والعالمية.

واكتسبت العلاقات بين تركيا والمجر زخما بفضل العلاقات التاريخية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآليات التشاور الثنائية التي زادت مؤخرا.

ويتعاون البلدان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا ومنظمة الدول التركية.