مساعد الخارجية الإيرانية يؤكد على تفعيل اللجان المشتركة مع الدول الأفريقية

العالم - إيران

وفي الاجتماع التاسع للجنة تنسيق العلاقات الخارجية أشار صفري إلى أهمية التعامل مع الدول الأفريقية، وأكد على تفعيل اللجان المشتركة قدر الإمكان والنهوض بأهداف هذه اللجان، ودعا الحاضرين في الاجتماع إلى توسيع آفاق تنمية التجارة مع الدول الأفريقية، ودراسة إمكانياتها واحتياجاتها من أجل تزويد البلاد بنطاق الاستثمار وإنشاء خطوط تجارية واقتصادية مع جزء كبير من أفريقيا.

وانعقد اليوم الاحد الاجتماع التاسع للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، وبحضور مساعدي ومديري الأجهزة التنفيذية أعضاء اللجنة، من أجل "مراجعة متطلبات المشاركة الناجحة في معرض شنغهاي" و"مراجعة ومتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى أفريقيا".

وفي بداية الاجتماع ، تمت الاشارة إلى مشاركة إيران في معرض شنغهاي للاستيراد العام الماضي، حيث تمت مناقشة نقاط الضعف والقوة في هذه المشاركة، بحيث سيكون من الممكن المشاركة في المعرض هذا العام بصورة أفضل من خلال إزالة أوجه القصور، وكان من بين الاعتبارات المتعلقة بحضور المعرض التنسيق لتقييم الحاجة إلى عناصر المعرض، والنظر في التسهيلات للشركات المتطوعة لحضور المعرض، وكذلك تنظيم إصدار التأشيرات للمشاركين.

وتم عرض نتائج زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى كينيا وزيمبابوي وأوغندا، والتي تم خلالها توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مع هذه الدول الثلاث في مجالات النفط والطاقة والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتصدير الآلات الصناعية والزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، والصناعة والتعدين، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الوثائق.