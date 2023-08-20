هولندا والدنمارك تتعهدان بتسليم مقاتلات إف-16لأوكرانيا

العالم- الأزمة الأوكرانية

في ظل تصاعد حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة جديدة في أوروبا شملت السويد وهولندا.

زيلنسكي وأثناء موتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قال إن جولته تأتي في إطار محاولة بلاده تعزيز دفاعاتها الجوية من خلال تسلمها طائرات إف ستة عشر.

وتأتي هذه الزيارة والتصريحات بعد أيام من منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم طائرات مقاتلة من طراز إف 16، في خطوة اعتبرتها موسكو بالتصعيدية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"هدفي من هذه الزيارة هو توحيد الجهود ضد روسيا، سنتسلم مقاتلات إف 16 بعد انتهاء تدريب الطيارين والمهندسين، سنتسلم 42 مقاتلة من هولندا بعد انتهاء تدريب الطيارين وهذه مجرد بداية".

بدوره قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "هولندا والدنمارك ملتزمتان بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف ستة عشر، تسليم هذه المقاتلات لأوكرانيا سيتم بمجرد وفاء كييف بالشروط".

وفي السياق نفسه تعهد الرئيس الأوكراني بالرد على ما أسماه الهجوم الروسي في تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، مضيفا أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة وأن بلاده سوف ترد بقوة حسب تعبيره.

وفي إطار تصاعد حرب المسيرات بين البلدين قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو، مضيفة أنها رصدت المسيرة فوق منطقة ستوبينو جنوب موسكو وتم إسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في منطقة خالية، دون وقوع إصابات.

كما أعلنت الوزارة إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا.

وفي بيان منفصل، قال حاكم منطقة فياتشيسلاف جلادكوف إنه جرى إسقاط اثنى عشر هدفا جويا لدى اقترابها من مدينة بيلجورود.

كما أشارت الوزارة في بيان أن قواتها قضت على أكثر من تسمعئة جندي أوكراني على مختلف المحاور خلال الساعات الماضية، موكدة قيام قواتها بصد ثمان هجمات على محور زابوروجيا وإسقاط ثلاث وعشرين طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.