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أبعاد ودلالات زيارة الوفد العماني الی صنعاء

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

من جديد عادت الوساطة العمانية لإيقاف الحرب والعدوان في اليمن الی الواجهة.

العالم - المشهد اليمني

وأجری وفد عماني مباحثات مع مسؤولين في صنعاء وبحث معهم أخر التطورات والعراقيل التي واجهت المفاوضات في الفترة الماضية.

محمد عبدالسلام رئيس الوفد الوطني المفاوض أكد انه اذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الانسانية، لايمكن البناء علی نوايا ايجابية للطرف الاخر.

وقال عبدالسلام انه تم خلال الزيارة مشاورات مع القيادة لاحياء العملية التفاوضية ضمن رؤية واضحة تعالج الملفات الانسانية الاكثر الحاحاً والتي تمس كل مواطن يمني.

هذا الموضوع كان محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المشهد اليمني الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي والاعلامي اليمني محمد الزبيدي.

اما التفاصيل فهي في سياق الفيديو المرفق..

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