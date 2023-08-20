تطوير العلاقات البرلمانية بين إيران والجزائر يخدم تقدم البلدين

العالم - إيران

ورحب مجتبى ذوالنوري، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال مراسم استقبال إبراهيم بوغالي، رئيس البرلمان الجزائري، الذي وصل إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران قبل ظهر اليوم الأحد على رأس وفد برلماني، بالضيف الجزائري والوفد المرافق له وقال: نأمل أن تقود هذه الزيارة إلى فتح الباب أمام زيادة تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات.

وفي إشارة إلى العلاقات الودية لإيران حكومة وشعبا تجاه الجزائر حكومة وشعبا قال النائب مجتبى ذوالنوري: إن نضال الشعب الجزائري الطويل لتحقيق الاستقلال له قيمة بالغة وجديرة بالاحترام وإن تقديم أكثر من مليون ونصف المليون شهيد على هذا الطريق هو أحد مؤشرات تطلع شعب هذا البلد للاستقلال والحرية .

وأوضح أن الشعب الجزائري واصل طريق الحرية حتى اليوم لدرجة أنه يدعم المباديء الفلسطينية، وقال: اليوم مواقف إيران والجزائر متطابقة في القضايا الإقليمية والدولية ونحن في جبهة واحدة.

وثمن ذو النوري حضور رئيس البرلمان الجزائري في إيران وأضاف: هذه الزيارات وتعزيز العلاقات البرلمانية مؤثرة في تعزيز العلاقات الشاملة ومساعدة الحكومات.

وإشار ذوالنوري إلى العلاقات الطيبة بين مجموعات الصداقة البرلمانية الإيرانية والجزائرية، وذكّر أن: مجلس الشورى الإسلامي دعم تصدي الجزائر لرئاسة اتحاد البرلمانات الإسلامية وهو لا يتردد في التصويت والتعاون مع هذا البلد.

وقال: نحن كدولة صديقة وشقيقة، مستعدون للتعاون مع الجزائر في كل المجالات.

وفي الختام، أشار نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران إلى الأضرار التي لحقت بالجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط، وقال: لحسن الحظ، استطاعت الجزائر تجاوز هذه المشكلة بالسياسات المتبعة من خلال استبدال وتعزيز المجالات الاقتصادية الأخرى.

تطوير العلاقات البرلمانية تمهد لتحقيق الأهداف البعيدة المدى لتقدم الجزائر وإيران

بدوره أعرب إبراهيم بوغالي عن ارتياحه لوجوده في إيران وشكر الاستقبال الحار من قبل الوفد الإيراني وقال: أن وجودنا في إيران يدل على العلاقات الودية بين البلدين واليوم نتطلع إلى تطوير العلاقات في جميع المجالات.

وقال رئيس البرلمان الجزائري: إن الحكومة الجزائرية قدمت تسهيلات لتحفيز الاستثمار، ونحن نتصرف بناء على هذه السياسات ونسعى لتطوير العلاقات وتعزيزها.

وفي إشارة إلى المواقف المشتركة للجزائر وإيران، قال: بناء على ذلك، نحاول تطوير العلاقات البرلمانية من أجل تحقيق تقدم في المجالين الإقليمي والدولي، وبالتالي ستكون العلاقات البرلمانية منبرا لتحقيق أهدافنا طويلة المدى.

وفي إشارة إلى تنويع الاقتصاد الجزائري لتعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، قال رئيس البرلمان الجزائري: لقد حاولنا حل مشاكلنا الاقتصادية بالتحول إلى مجالات كالزراعة والسياحة وتعزيزها وصولا إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط.