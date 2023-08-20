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هاشتاغات عربية تثور ضد حمی باربي

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعية، تفاعلاً کبيراً مع ما سميت بـ"حمی باربي" التي اجتاحت المنصات الرقمية وأثارت عاصفة من الانتقادات حول ما اذا کانت تجارة اللون الوردي تستحق هذه الضجة.

العالم - نقطة تواصل

وتطرق برنامج نقطة تواصل علی شاشة قناة العالم الی وباء هذه الحمی الوردية التي بدأت تنشر فيروساتها وتزدحم المنصات الرقمية في دول الخليج الفارسي بعدد من ترنداتها في محاولات لافراغ المجتمعات الانسانية من القيم والثوابت والمبادئ التي تربت عليها.

وإزاء هذه الحملة الاعلامية الممنهجة کان لابد من إشهار سيوف المواجهة للمطالبة بإيقاف عرض فيلم باربي حتی لاتصبح المجتمعات الانسانية لقمة سائغة في فم هذه الوحوش الفيلمية يسهل التحکم بها عن بعد. ولذلک اطلقت عدداً من الهاشتاغات ابرزها هاشتاغ #اوقفوا_عرض_فيلم_باربي.

اما الموضوع الاخر الذي تطرق له برنامج نقطة تواصل فکان عن فيلم حکاية کيرلا والذي انضم الی موجة اسلاموفوبيا، فيلم اختار صناع محتواه ان ينضم الی جوقة المسيئين للدين الاسلامي والمعتقدات هذه الفترة لينفث سمومه ويعطي الصورة السلبية عن الاسلام والمسلمين. لذا لم يسلم من غضب نشطاء مواقع التواصل الذين صبوا حر مشاعرهم علی من يعمل علی الاسائة لدين الله سبحانه وتعالی واستفزاز المسلمين، حيث ان جريمة التعدي علی کتاب الله العزيز لازالت جمراتها متقدة.

وشمل البرنامج مواضيع اخری يمکنکم متابعتها من خلال مشاهدة الفيديو المرفق..

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