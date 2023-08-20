سوريا.. مظاهرات في المناطق المحتلة ضد ارتفاع الأسعار

العالم- مراسلون

أرخى تدهور الليرة التركية بظلاله على مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا في الشمال السوري، ارتفاع في الأسعار طال معظم السلع و الخدمات الضرورية من الخبز مرورا بالمحروقات و انتهاءا بالكهرباء، الأمر الذي شكل حالة استهجان شعبي بدأت بالمظاهرات و لم تنته بقطع الطرقات و إشعال الإطارات .

وقال المتابع في الشأن المحلي "يحيى حاج علي" ان "المظاهرات وحالة الضجر والتململ من قبل الشعب السوري في الأماكن التي تسيطر عليها تركيا، بدأ يتفاعل ويأخذ أكله، فقط من يتابع الأوضاع في الأماكن التي تسيطر عليها تركيا يرى بأن المظاهرات بدأت في المناطق التي تسيطر عليها تركيا مثل منطقة أعزاز والباب والمنبج وإدلب وفي الشمال السوري بدأت حالة التظاهر والتململ".

مظاهرات حاشدة خرج بها أهالي الشمال السوري إحتجاجا على رفع أسعار الكهرباء، الأمر الذي دفع الشركة المشغلة إلى إعادة خفض الأسعار و زيادة التقنين بحجة قلة الموارد المالية لتعود يوم أمس و ترفع أسعارها من جديد.

من جانبه قال المحلل السياسي "علي شحيدة" الوصاية التركية على المناطق السورية وبالتحديد الشمال السوري الشرقي والشمال السوري الغربي وبالتحديد منطقة أعزاز والقرى المحيطة بها تشهد غليان داخلي غير مسبوق نتيجة السياسات التركية غير مسؤولة أدت إلى خروج العديد من المظاهرات تطالب الجهات المسؤولة عن استثمار الطاقة الكهربائية وهي تركية، لماذا تم رفع أسعار الطاقة التي سبب بعبئ كبير على الوضع المعاش".

الجدير بالذكر بأن تركيا توكل مهمة تغذية الكهرباء لتلك المناطق إلى شركة خاصة تركية بشكل حصري و تفرض التداول بالليرة التركية في مناطق سيطرة المسلحين التابعين لها ضمن خطة التتريك التي تنتهجها هناك.

مظاهرات حاشدة واستياء شعبي نتيجة تفاقم الوضع المعيشي في مناطق سيطرة القوات التركية بعد ارتفاع الأسعار الغذائية والخدمية.