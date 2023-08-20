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في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني؛

وزير خارجية الصين يؤكد على اهمية حضور ايران في اجتماع الحزام والطريق

وزير خارجية الصين يؤكد على اهمية حضور ايران في اجتماع الحزام والطريق
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

إعتبر وزير خارجية الصين "وانغ يي" أن حضور ايران في الاجتماع القادم لمبادرة "الحزام والطريق" يحظى بأهمية، باعتبار الجمهورية الاسلامية من الأعضاء الأساسيين في هذه المجموعة.

العالم - إيران

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الأحد بين وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الإيراني "حسين أميرعبداللهيان"، حيث استعرضا اخر المستجدات على الساحتين الثنائية والدولية.

وهنأ "أميرعبداللهيان" نظيره "وانغ يي" بمناسبة إعادة انتخابه وزيرا للخارجية في جمهورية الصين الشعبية؛ واصفا العلاقات بين طهران وبكين أنها إيجابية وآخذة بالتقدم.

وفيما نوّه إلى التقدم الحاصل بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين رئيسي البلدين، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن المضي في "خطة التعاون على مدى 25 بين إيران والصين"، خطوة بالاتجاه الصحيح.

إلى ذلك تحدث وزير خارجية الصين حول مواقف بلاده بشأن اجتماع قمة بريكس في جنوب أفريقيا، والقضايا المتعلقة بانضمام اعضاء جدد إلى هذه المجموعة.

وعلى صعيد آخر أشاد "وانغ يي" بزيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة للسعودية، وسير العلاقات المتنامية بين طهران والرياض.

وتبادل الجانبان في هذا الاتصال، تحيات الرئيسين الإيراني والصيني لبعضهما الآخر، كما تباحثا حول عدد من القضايا الدولية التي تهم البلدين.

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في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني؛ وزير خارجية الصين يؤكد على اهمية حضور ايران في اجتماع الحزام والطريق

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