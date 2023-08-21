ايجاد حلول لظاهرة الشذوذ وضرب منظومة الاسرة- الجزء الثاني

وفي هذه الحلقة يستمر البرنامج البحث في سبل الحلّ، وكيف نحمي مجتمعاتنا، ونحمي اولادنا، وجيلنا واسرنا من ظاهرة الشذوذ التي تروج لها امريكا؟

هل مجتمعاتنا من المناعة والحصانة بشكل انها تستطيع ان تواجه منظومة الشذوذ التي وضعت الولايات المتحدة الامريكية بكل قوتها، والرئيس الامريكي جو بايدن بكل قوة البيت الابيض، لنشر مشروع برنامج الشذوذ؟

هل تكفي منظومة القيم؟ هل تكفي التعاليم الدينية؟ هل تكفي التربية؟ أم اننا في هذا الزمن الصعب نحتاج الى تطوير ادواتنا، كيف وبأي اسلوب وبأي لغة؟

يناقش هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس جمعية مبادرات وقرارات الدكتور دال حتي

الاستاذ في علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية الدكتور طلال عتريسي

مسؤولة الدراسات في مركز الامان والارشادات الدكتورة سحر مصطفى

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