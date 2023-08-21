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الخارجية الإيرانية: لا توجد اي خطة لحوار مباشر بين إيران وأميركا

الخارجية الإيرانية: لا توجد اي خطة لحوار مباشر بين إيران وأميركا
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لا يوجد برنامج على جدول الأعمال لعقد لقاء بين رئيسي إيران وأمريكا في نيويورك، والمفاوضات بين إيران وأمريكا غير مباشرة وفي اطار قضايا محددة مثل تبادل السجناء ورفع القيود عن الاصول الايرانية.

العالم - ايران

يتبع..

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