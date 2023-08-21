مناورات كورية امريكية واسعة النطاق والزعيم كيم يختبر قوة ضاربة قوية للرد

وقال جيش كوريا الجنوبية إن التدريبات السنوية ستجري هذا العام على 'أكبر نطاق على الإطلاق'، إذ تمت تعبئة عشرات الآلاف من كلا القوات من الجانبين، وكذلك بعض الدول الحليفة.

في المقابل، تندد الجارة كوريا الشمالية بهذه المناورات وترى فيها انها استعدادا لغزو أراضيها، وحذرت مرارا من أن ردها سيكون ساحقا.

وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز إستراتيجية. وتفقّد كيم أحد أساطيله في البحر الشرقي وراقب أفراد الطاقم في أثناء استعدادهم لتدريبات على إطلاق صواريخ كروز إستراتيجية من على متن سفينة حربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري قوله إن السفينة تتمتع بقدرة عالية على الحركة، وقوة ضاربة قوية، وعلى استعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة.

في غضون ذلك، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن التعاون بين بلاده والولايات المتحدة واليابان سينمو أكثر فأكثر، مع تزايد تهديدات كوريا الشمالية.

واعتبر يون أن التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية، مشيرا إلى ما أطلق عليه بدء عصر جديد في علاقات الدول الثلاث.

وتأتي التصريحات هذه في أعقاب القمة غير المسبوقة التي جمعت قبل أيام الرئيسين الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في منتجع كامب ديفيد قرب واشنطن.