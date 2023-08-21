أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 21 آغسطس 2023

جوان ..

بحرية حرس الثورة توجه انذارا لقطعة بحرية أمريكية حاملة للطائرات العمودية بمضيق هرمز

افكار ..

وزير الأمن يتحدث عن احباط مخطط داعشي إرهابي لزعزعة الإستقرار بالبلاد

ابرار..

الخارجية الأمريكية تذعن بأن إحتمال إبرام إتفاق للتطبيع بين السعودية والكيان بات ضعيفا تماما

مردم سالاري ..

تحركات عسكرية أمريكية مريبة بمنطقة البوكمال السورية القريبة من الحدود مع العراق

اطلاعات ..

إنتشار لقوات الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا مقابل التحركات العسكرية الأمريكية بسوريا

كيهان ..

جنرالات بجيش الإحتلال..حكومة نتنياهو تخاف حتى من ظلها وحزب الله يعرف ذلك

سياست روز ..

مخطط بريطاني لتقسيم اليمن رغم الجهود المبذولة لانهاء الحرب واحلال السلام باليمن

خراسان ..

الكرملين لايستبعد إستمرار الحرب بأوكرانيا لعقود مع تدفق السلاح الغربي على كييف

ايران ..

مشاورات بين حزب الله وحركة أمل بشأن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بلبنان

ارمان ملي ..

رئيس المجلس العسكري بالنيجر يحذر بلدان ايكواس من تبعات خطيرة لأي تدخل عسكري

جمهوري اسلامي ..

مصادر فلسطينية توثق إصابة مئة مواطن في الإعتداءات الصهيونية المتكررة على نابلس

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( تحديات أمريكية بريطانية بطريق جهود السلام باليمن )..هناك انباء عن نشر امريكا قوات في عدن جنوب اليمن وكذلك نشر بريطانيا قوات خاصة بمحافظة حضرموت اليمنية وذلك بالتنسيق مع الامارات.الاعلام الغربي حاول تبرير نشر هذه القوات بالفصل في صراعات قوى وجماعات مسلحة مدعومة اماراتيا واخرى سعوديا بجنوب اليمن .

لكن نشر أمريكا وبريطانيا قوات بجنوب اليمن يعزز الرؤية القائلة بأن هناك سيناريو لتقطيع اوصال اليمن ولعرقلة جهود السلام.

فهذا التطور الخطير تزامن مع بدء جولة وساطة عمانية بين صنعاء والرياض لانهاء الحرب باليمن , ومثل هذه التدخلات العسكرية الغربية السافرة عقبة كبرى في طريق اية مفاوضات لانهاء الحرب لما تحمله من تهديات مباشرة لوحدة الاراضي اليمنية .

مردم سالاري ..

في مقالها ( تحركات عسكرية أمريكية مريبة بالبوكمال) كتبت صحيفة مردم سالاري ..تحدث شهود عيان بجنوب شرق سوريا عن وجود تحركات عسكرية امريكية مكثفة قرب بلدة البو كمال السورية المحاذية للحدود مع العراق .

إن هذه التحركات العسكرية الأمريكية تعزز المخاوف من وجود سيناريو أمريكي لإيجاد أرضيات مناسبة لإعادة الحياة لتنظيم"داعش" الإرهابي.

فسيطرة القوات الامريكية على معابر حدودية بين سوريا والعراق يفسح المجال امام تحركات عناصر داعش لشن هجمات في كلا البلدين بتغطية امريكية غير مرئية , وبالتالي لاحياء داعش عمليا لتبرير استمرار التواجد العسكري الامريكي بالمنطقة خاصة في سوريا لنهب ثرواتها النفطية .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( ماذا وراء تصريحات مسؤول أمريكي سابق).. وزير الدفاع الامريكي الاسبق كريستوفر ميلر قال خلال زيارة غير معلنة قام بها للمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات كردية مسلحة بسوريا ,ان واشنطن تدعم حصول اكراد سوريا على حكما ذاتيا.

ان تصريحات هذا المسؤول الأمريكي السابق لم تكن عشوائية او مجرد كلام تعاطف ما بل عكست وجود رؤية أمريكية لتقطيع أوصال سوريا.

رؤية تدفع نحو اضعاف الشرعية بدمشق عبر اقامة كيان منفصل في مناطق تسيطر عليه ميلشيات كردية بسوريا والى جانب دعم واشنطن للجماعات الارهابية المختلفة بمناطق اخرى بسوريا .

في الواقع قد يكون مثل هذا السيناريو الامريكي محاولة متشبثة للالتفاف على الفشل امريكا وحلفاءها الذريع في سوريا ولمواصلة نهب ثرواتها.