مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر في عملية إطلاق نار بالخليل+فيديو

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، وقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، دون المزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر طبية صهيونية رسمية، إن مستوطنة قتلت وأصيب مستوطن آخر بجروح حرجة في عملية إطلاق النار، التي وقعت قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وبينت إذاعة الجيش الصهيوني، أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، تمت من مركبة مسرعة، وتمكنت من الانسحاب.

وعقب العملية، أغلق جيش الاحتلال الجزء الجنوبي، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة عند جسر حلحول.

وقالت إذاعة الجيش الصهيوني، إن قواته تنفذ عمليات تمشيط وملاحقة لمنفذي عملية الخليل، فيما كشفت القناة السابعة العبرية، عن استدعاء مروحيات عسكرية للمشاركة في البحث عن منفذي العملية.

وأول أمس السبت قتل مستوطنان اثنان في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبهذه العملية يرتفع عدد القتلى الصهاينة في عمليات المقاومة بالضفة الغربية والداخل المحتل، منذ بداية العام الجاري 2023. إلى 34 جندياً ومستوطناً صهيونياً.

وفي هذه الاثناء، باركت الجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار جنوب الخليل وأكدت ان تصادفها مع ذكرى حريق الأقصى رسالة تحذير.