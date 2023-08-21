الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما دار بين رئيس اتحاد الصحفيين العرب والسفير الإيراني بالعراق

هذا ما دار بين رئيس اتحاد الصحفيين العرب والسفير الإيراني بالعراق
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

بحث نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الاثنين، مع السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، سبل تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية، بين العراق وإيران.

العالم- العراق

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان، أن "نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، استقبل السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".

وبحسب البيان، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان "نقابة الصحفيين العراقيين تحتل مكانه متميزة علي الصعيدين المحلي والإقليمي"، لافتا الى ان "الإعلام العراقي يلعب دورا فاعلا في نقل الحقائق إلى الرأي العام ويسهم في تعزيز سبل تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية وتقريب وجهات النظر وبما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين".

وعبر آل صادق عن "اعجابه بشخص نقيب الصحفيين العراقيين الذي يعمل بكل جدية للنهوض بالعمل الإعلامي والصحفي في العراق وسعيه الدائم لبناء علاقات إعلامية متطورة وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين من خارج العراق ".

وقدم اللامي خلال اللقاء "شرحاً عن طبيعة عمل نقابة الصحفيين العراقيين وفروعها في المحافظات وتواصلها المستمر مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وعبر عن سعادته للعلاقات الإعلامية والصحفية المتطورة بين العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين".

روابط ذات صلة

سفير ايران لدى بغداد: تحركات الأمريكيين الأخيرة مناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة

السفير الايراني ببغداد يلتقي رئيس الوزراء العراقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ما دار بين رئيس اتحاد الصحفيين العرب والسفير الإيراني بالعراق

إقرار غربي صريح.. العصر الأمريكي يقترب من نهايته 

مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر في عملية إطلاق نار بالخليل+فيديو

قائد الثورة الإسلامية يهنئ المنتخب الوطني لفوزه ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

مؤتمر "ستيب" التاسع لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية يفتح آفاق جديدة لعلماء الإسلام

فيما يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة.. الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل ويعتدي على الصحفيين