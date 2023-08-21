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استطلاع: 48% من الأمريكيين يعتبرون أن هزيمة بايدن ستفيد الاقتصاد

استطلاع: 48% من الأمريكيين يعتبرون أن هزيمة بايدن ستفيد الاقتصاد
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف استطلاع للرأي أن حوالي نصف الناخبين وأكثر من ثلث الديمقراطيين، يعتبرون أن هزيمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات 2024 ستكون "مفيدة" للاقتصاد الأمريكي.

العالم _ الأميرکيتان

ووجد الاستطلاع الذي أجرته شركة "راسموسن ريبورتس"، أن 63% من الناخبين الاقتصاد على أنه إما ضعيف أو عادل، 47% قالوا إن الاقتصاد في وضع "فقير".

وعند سؤالهم عما إذا كانت هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون جيدة أم سيئة للاقتصاد الأمريكي، قال 48% من الناخبين المحتملين إنها ستكون "جيدة"، 34% قالوا "سيئ"، و10% قالوا إنهم غير متأكدين، وقال 8% إنه "لن يكون له أي تأثير" على الإطلاق.

هذا ويعتقد 61% من الجمهوريين و46% من المستقلين أن هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون مفيدة للاقتصاد، مقارنة بـ 42% من الديمقراطيين الذين يعتقدون أنها ستكون سيئة.

ومع ذلك، يعتقد 38% من الديمقراطيين أن هزيمة بايدن ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي.

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استطلاع: 48% من الأمريكيين يعتبرون أن هزيمة بايدن ستفيد الاقتصاد

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