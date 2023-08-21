عضو بالكونغرس: بايدن يستجم ويطلب الأموال لأوكرانيا فيما البلاد تحترق!

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جاء ذلك فيما نشرته النائبة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، حيث انتقدت أنشطة الرئيس الأمريكي الذي "أمضى 60 ساعة على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، وقضى عطلة نهاية أسبوع أخرى في كامب ديفيد، واستأجر منزلا على بحيرة تاهو لمدة أسبوع كامل، وطلب 24 مليار دولار أخرى من أجل أوكرانيا" على حد تعبير لورين بوبيرت.

وقد بدأت حرائق الغابات في 9 أغسطس الجاري في جزيرة ماوي الواقعة في ولاية هاواي الأمريكية، وانتشرت الحرائق بسرعة إلى مدينة لاهاينا السياحية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل نتيجة لذلك.

وقد بقي ما لا يقل عن 4500 شخص بلا مأوى، ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم، وبقي أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين.