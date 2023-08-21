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شاهد/ لحظة إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أظهرت لقطات فيديو لحظة إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون خلال اقتحامهم لقرية بيتا جنوب نابلس.

العالم- فلسطين

وأفاد "الإسعاف والطوارئ" الفلسطيني في نابلس بأن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم بالرأس، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، كما داهمت أحد المنازل، وفتشته.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن قوات الإحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة بيتا جنوب نابلس، وأن تحقيقا يجري معه حول صلته بعملية حوارة أمس الأحد والتي قتل فيها إسرائيليان.

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شاهد/ لحظة إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس

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