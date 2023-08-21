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احتجاجا على حرق المصحف.. أنقرة تستدعي سفيري الدنمارك وهولندا

احتجاجا على حرق المصحف.. أنقرة تستدعي سفيري الدنمارك وهولندا
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفير الدنماركي، ومستشار السفير الهولندي، في أنقرة، على خلفية حوادث الاعتداءات على القرآن الكريم على أراضي بلديهما.

العالم _ تركيا

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم "إبلاغ المسؤولين الدنماركي والهولندي، برفض تركيا القاطع لهذه الهجمات الدنيئة المستمرة بحق المقدسات الإسلامية"، كما تم التأكيد مرة أخرى على إدانة تركيا لهذه الأعمال، وقدمت احتجاجا قوي اللهجة بهذا الصدد.

وجاء في البيان: "تم إبلاغ المسؤولين الدنماركي والهولندي، اللذين تم استدعاؤهما للخارجية اليوم، بعدم رضانا عن هذه الهجمات الدنيئة المستمرة، وتم التأكيد مرة أخرى، على أننا ندين هذه الأعمال، ونحتج عليها، بأقوى العبارات الممكنة".

وترد السلطات التركية بحدة شديدة على أعمال تدنيس القرآن التي ارتكبت في عدة دول أوروبية، لا سيما في الدنمارك والسويد.

وسمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في عدة مناسبات، أبرزها في عيد الأضحى الماضي. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة، ووقع حادث مشابه مؤخرا في هولندا حيث أقدم الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد، على تمزيق نسخة من القرآن والدوس عليها خلال مظاهرة أمام سفارة تركيا في لاهاي.

ومن جانبه انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه التصرفات، مؤكدا أن عدم احترام القرآن الكريم يعد جريمة في روسيا، خلافا لبعض الدول الأخرى.

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