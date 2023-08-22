الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بينهم اسرى محررون..

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا فلسطينيا في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا فلسطينيا في الخليل
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل بينهم اسرى محررون.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مصادر امنية ومحلية قولها، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت الاسرى المحررين نادي عبد القادر الأطرش، ومحمود أبو داود، وأنس امير رصرص، وعرفات القواسمي، واكرم الشنتير، ونجليه صقر ومحمد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال معين الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وزيد عمار عرعر من بلدة بيت امر شمال الخليل ، ومعروف وحيد أبو فارة، ورامي ابراهيم غنيمات، وبهاء خالد غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، ومداخل بلدات يطا وبيت كاحل وسعير وحلحول ودورا وبني نعيم وبيت امر، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

روابط ذات صلة

الإحتلال يعتقل أسيرا محررا بمخيم طولكرم وشابا فلسطينيا من سعير

الشيخ حمود يحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال

الاحتلال يستمر باعتقال 19 قاصراً فلسطينياً دون محاكمة

منظمة أنقذوا الأطفال توثق جرائم الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة 'أريحا'

قائد عسكري سوداني يحفر قبره بيده قبيل مقتله

ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

بينهم اسرى محررون.. قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا فلسطينيا في الخليل

عبداللهيان يؤكد عزم إيران على تطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات

جنوبي جنين.. إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال