شاهد.. ايران تحتفل باليوم الوطني للصناعات الدفاعية

العالم - مراسلون

تطوير الصناعات العسكرية الدفاعية من أجل تعزيز الأمن في البلاد، من أبرز الملفات التي قطعت فيها ايران أشواطاً طويلة منذ انتصار ثورتها و لحد الان. حيث أسفرت جهودها في هذا المجال عن نتائج تلبّي جوانب من طموحات شعبها في مختلف المجالات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع العسكري مع رفض أيّ محاولات أجنبية على تحجيم هذا القطاع.

فبعد أكثر من أربعة وأربعين عاماً من انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبين فترة وأخرى تستعرض جانباً من إنجازاتها الدفاعية التي توصلت إليها بالاعتماد على المتخصصين الإيرانيين الشباب. وإلى جانب المناورات للجيش وحرس الثورة الإسلامية وعلى سبيل المثال أزاحت الستار عن صاروخ فتاح فرط الصوتي وكذلك صاروخ كروز الشهيد ابو مهدي المهندس وغيرها من الإنجازات والمعدات والتي تشمل الطائرات المسيّرة من دون طيار ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي في تصريح لقناة العالم:"ايران وبعد اربعة واربعين عاماً علی انتصار الثورة الاسلامية ورغم الحظر الشامل التي مرت به استطاعت ان تنتج كل ما تحتاجه قواتها المسلحة للدفاع عن ثغور البلاد ولم تتوقف ولو للحظة واحدة ولاقوة تسطيع ان تقف امامها في هذا الطريق".

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثورة الاسلامية، العميد علي رضا تنكسيري: "اليوم نحن فخورون باننا وبيد شبابنا الكفوئين وطاقاتهم وامكانياتهم يتم تصنيع ما تحتاجه البلاد من معدات متطورة ونؤكد بأننا بهذه الصناعات المحلية لن نسمح للعدو بالتفكير بالقيام بعمل في اي نقطة من البلاد".

هذا وقد اعتمد الإيرانيون على قدراتهم وإمكانياتهم واستطاعوا أن يحققوا الاكتفاء الذاتي في صناعة العديد من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية لحماية أراضيهم من الأطماع الخارجية، خاصة وأنّ ايران تتمتع بموقع استراتيجي في المنطقة والعالم ومن هذا المنطلق فإن الرقي بالقدرات الدفاعية وقوة الردع بهدف الدفاع عن السيادة الوطنية شكل عماد وأساس استراتيجيات ايران الاسلامية.