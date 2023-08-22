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ما سر التحركات الامريكية الاخيرة على الاراضي السورية؟

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أوضح كاتب سياسي ان المخططات الامريكية على الحدود العراقية السورية تهدف الى محاولة الضغط على روسيا لمقايضتها باوكرانيا بعد العملية الروسية في اوكرانيا.

العالم - خاص العالم

وقال الكاتب السياسي اسماعيل النجار في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج "مع الحدث" انه في اجابة عن سؤال الذي يطرح نفسه هل امريكا مستعدة لخوض معركة على حافة الهاوية ربما قد تشعل حربا في المنطقة نتيجة صدام عسكري مباشر مع القوات الايرانية والروسية الموجودة على الارض؟، فانه معروف ان اي تقدم عسكري مباشر اذا ارادت امريكا لو فرضنا ان تنفذ هذا المخطط لن تترك جنودها بدون غطاء جوي فماذا لو اصطدمت القوات الامريكية بالقوات الروسية المتمركزة في 6 مواقع عسكرية منتشرة على طول الشريط وهل تترك روسيا جنودها بدون غطاء جوي؟.

واضاف انه اليوم هناك احتكاكات والطرفين الروسی والامریکی يتبادلان الاتهامات اما اذا حصل معركة فلا يوجد اتهامات بل يوجد معركة لا نعرف الى اين ستصل .مشیرا الی ان المواجهة مع ايران على الارض هي مواجهة خطيرة جدا ولا نعلم اذا كانت ستنحصر داخل المنطقة ام ستتدحرج داخل اماكن اخرى.

وتوضح ان الامريكي يهول في محاولة الابتزاز في هذه النقطة بالتحديد والهدف من كل هذا التهويل الامريكي هو محاولة الضغط على روسيا لمقايضتها باوكرانيا التي شارفت على الانهيار والانتهاء.

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