بالفيديو.. ماذا تهدف القوات الامريكية من تحركاتها المشبوهة في سوريا؟

العالم - خاص العالم

وقال الباحث السياسي طالب ابراهيم في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج "مع الحدث" ان لا توجد استراتيجية روسية واضحة المعالم في سوريا خصوصا وان الاستراتيجية الوحيدة ان الروس لا يريدون الاصطدام في سوريا. وانه بعد الحرب في اوكرانيا روسيا لا تستطيع ان تفكر في هذا الاحتمال ولكن الولايات المتحدة لمست تراجعا للدور الاستراتيجي الروسي، وتريد امريكا استكمال تنفيذ اجندتها في سوريا وان هذه الاجندة كانت معاقة بسبب الحضور الروسي خشية انه ربما ان تصدم الولايات المتحدة مع الروس، لکنهم الان لا یخافون من الروس كما ان الضغوط على سوريا وصلت الى حد كبير وهائل جدا والولايات المتحدة تسير في مخططها

واشار الى ان المخطط الامريكي واضح، معتقدا ان يسير على النحو التالي بعد فصل منطقة شرق الفرات هم سيحاولون الوصل بين التنف ومنطقة شرق الفرات لاغلاق الزاوية الشرقية والجنوبية الشرقية لسوريا وسيستكملون العملية من التنف غربا باتجاه ريف دمشق بادية الشام الى ريف درعا والى ريف السويداء وبهذه الطريقة يبنون قوس استراتيجي يعزل القيادة السورية وحلفاءها في منطقة ضيقة. واكد ان الهدف النهائي لامريكا هو اجتياح واحتلال سوريا وابعد بكثير من قطع طريق دمشق تهران حيث انها خطة يريد الامريكان ان يلهوا الجميع بها.

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