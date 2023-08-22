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انضمام صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الاستراتيجية للقوات المسلحة

انضمام صواريخ
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

بحضور وايعاز من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ، بدأت عملية انضمام الصواريخ الاستراتيجية "خرمشهر" و"الحاج قاسم" على نطاق واسع للقوات المسلحة.

العالم - ايران

وعلى هامش زيارته اليوم الثلاثاء لمعرض أحدث الإنجازات التكنولوجية والمتطورة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اصدر رئيسي الامر ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية "خرمشهر" و"الحاج قاسم" على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بحضور وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة حيّا رئيس الجمهورية يوم الصناعة الدفاعية وقدم الشكر لجميع القوى العاملة التي تبذل جهودا دؤوبة في الصناعة الدفاعية بالبلاد وقال: آمل أن تؤدي جهودنا جميعاً للمزيد من العزة والفخر والاقتدار للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر الأمر ببدء انضمام صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الاستراتيجية إلى القوة الجوفضائية للحرس الثوري بكلمة السر المباركة "يا حسين".

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انضمام صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الاستراتيجية للقوات المسلحة

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