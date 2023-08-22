المقاومة في الضفة.. ترسم سياسة ردع جديدة

العالم - البوصلة

آخر عملية للمقاومة تبنتها سرايا القدس كتيبة جنين، وقعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة ، واسفرت عن مقتل مستوطنة، واصابة آخر بجروح حرجة، وتمت العملية عبر اطلاق النار على سيارة المستوطنين. ووصف إعلام الاحتلال العملية بأنها الأكثر خطورة لوقوعها في منطقة أمنية إسرائيلية بامتياز بالقرب من كبرى مستوطنات الخليل كريات أربع.



وفي الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك وفي ظل تصاعد العدوان على القدس والأسرى ودعما للمقاومة في الضفة نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي مسيرة جماهيرية على أرض مخيم ملكة عند الحدود الشرقية لغزة وقد اشتبك الشباب الثائر مع جيش الاحتلال بالحجارة بينما رد الجيش بالرصاص الحي فأصاب عددا من المواطنين بينهم صحفي.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها يتعلق في الوضع الان في مدن الضفة خصوصا على الحواجز الاسرائيلية بعد العمليات المكثفة للمقاومة الفلسطينية؟ والشارع الفلسطيني كيف يتعامل مع عمليات المقاومة خصوصا في ظل سياسة التهديد والوعيد الاسرائيلية؟ وهل رسمت المقاومة الفلسطينية سياسة ردع جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين اشبه بسياسة الردع الموضوعة في قطاع غزة؟ ورغم الحملات الامنية المكثفة لجيش الاحتلال، الا ان المقاومة لا تزال تستطيع الحصول على السلاح المناسب لمثل هذه العمليات وبالتالي هل فشل الاحتلال امام خطوط امداد المقاومة؟



كما يبحث البرنامج في حكومة نتنياهو كانت تعيب على حكومة لابيد وبينيت بخصوص الوضع الامني، والان الوضع في الكيان اسوء مما كان عليه قبل، كيف ستتعامل المعارضة الاسرائيلية مع ذلك؟ وهل من الممكن ان تنتقل عمليات المقاومة لمرحلة جديدة وتدخل اسلحة نوعية اكبر مثل الصواريخ مثلا؟ الضربات النوعية التي يتلقاها الاحتلال خصوصا في المناطق التي يصفها بالمحصنة، هل ستجعله يغير من سياساته في التعامل مع الفلسطينيين؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- راسم عبيدات كاتب ومحلل سياسي القدس المحتلة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...