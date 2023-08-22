36 قتيلا في عمليات المقاومة المتصاعدة بالضفة الغربية

العالم- فلسطين

وضمن العمليات النوعية، قُتل المستوطن شمعون معطوف بتاريخ 2 شباط/ فبراير الماضي، متأثراً بإصابته بجروح خطيرة في عملية طعن في "إلعاد"، والتي نفذها الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير في مايو 2022.

وفي عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع في القدس بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2023، قُتل 3 صهاينة وجرح 6 آخرين، بينما أسفرت عملية الطعن التي نفذها الفتى محمد باسل الزلباني بالقدس عن قتيل، وذلك بتاريخ 13/02/2023.

ونفذ الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة عملية إطلاق نار بطولية وسط بلدة حوارة جنوب نابلس، في 26/ 02/ 2023، وأسفرت عن قتيلين صهيونيين. وأسفرت (3) عمليات إطلاق النار نفذتها كتيبة أريحا عند مفترق ألموغ بأريحا، عن قتيل و4 جرحى، وذلك بتاريخ 27/2/2023.

وقُتل صهيوني في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد المعتز بالله الخواجا في تل أبيب بالداخل المحتل بتاريخ 09/03/2023، إضافة إلى قتيل في عملية دهس نفذها مقاوم فلسطيني في حوارة بنابلس بتاريخ 10/03/2023.

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها المقاومان حسن قطناني ومعاذ المصري بمنطقة الأغوار في 07/04/2023، عن ثلاثة قتلى في صفوف الصهاينة.

وقُتل مستوطن وأصيب 8 آخرون بجراح مختلفة بصواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، وذلك بتاريخ 11/5/2023.

وقُتل مستوطن في عملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون عبر مركبة مسرعة قرب مستوطنة حرميش بطولكرم بتاريخ 30/05/2023. وقتلت مستوطنة بتاريخ 01/06/2023، متأثرة بإصابتها قبل 22 عامًا في عملية مطعم "سبارو" والتي نفذها الاستشهادي عز الدين المصري.

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها الجندي المصري محمد صلاح عند نقطة حراسة على الحدود المصرية الفلسطينية، عن 3 قتلى و2 جرحى، وذلك بتاريخ 3/6/2023.

وفي عملية إطلاق نار مزدوجة نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح في مستوطنة "عيلي" الواقعة بين رام الله ونابلس بتاريخ 20/6/2023، قُتل 4 صهاينة وجرح 4 آخرون.

وأسفر كمين وعملية إطلاق نار نفذها المقاومون ضد جنود الاحتلال في معركة "بأس جنين" بتاريخ 04/07/2023، عن قتيل في صفوف الاختلال. وقُتل مستوطن وجُرح آخر في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية، بتاريخ 6/7/2023.

وفي عملية الطعن التي نفذها الشهيد كامل أبو بكر بتل أبيب، قُتل مستوطن وأصيب اثنان آخران، وذلك بتاريخ 5/8/2023.

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها مقاوم في حوار جنوب نابلس بتاريخ 19/08/2023، عن مقتل مستوطنين اثنين، وانسحب المنفذ من المكان بسلام.

وقُتلت مستوطنة وأصيب آخر بجراح خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، بتاريخ 21/8/2023.